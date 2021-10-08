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محمد هنيدي يكشف تفاصيل أول مشاجرة له

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 11:22 م
محمد هنيدي
محمد هنيدي
إسراء عبد الفتاح
كشف الفنان محمد هنيدي عن تفاصيل أول مشاجرة له، وذلك خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم" والمذاع على قناة "cbc".


وقال محمد هنيدي: " أنا عمري ما افتكر أني اتخانقت مع حد بس المرة الوحيدة كنت في ابتدائي وجت لي أختي بتقولي محمد أنا اتضربت ولقيت واحد جاي ورايا، بيضربني وروحت يومها متشال".


يذكر أن فيلم "الإنس والنمس" بطولة "محمد هنيدي، منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، ومحمود حافظ، وسليمان عيد"، ومن إخراج شريف عرفة.

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معكم منى الشاذلي محمد هنيدي الفجر الأنس والنمس اخبار الفجر الفني

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