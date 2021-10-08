ملتقى الإسكندرية المسرحي يكرم نجوم المسرح في دورة فريد شوقي





يكرم ملتقى الإسكندرية المسرحي برئاسة الفنان محسن صبري خلال حفل افتتاحه 10 فنانين من نجوم المسرح المصري هم رانيا فريد شوقي وكمال أبو رية وأحمد سلامة وطارق عبد العزيز وفكري صادق وسامي فهمي والمخرج عصام بدوي واسم الكاتب الراحل محمود الطوخي واسم المخرج الراحل حلمي خالد والمؤرخ الفني الراحل حماده عادل حراز .



ملتقى الإسكندرية المسرحي للهواة ينطلق يوم 14 أكتوبر برعاية جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوه ضمن نشاط فرقة العاملين بجامعة الإسكندرية للكورال والمسرح ، وتتشكل إدارة الملتقي من الفنان الكبير محسن صبري رئيسا والفنانة فاطمة محمد علي مديرا والفنان المخرج محمد عبد الستار مؤسسا وأمينا عاما للملتقي، وفنان السينوغرافيا وليد السباعي مديرا تنفيذيا للملتقي ورئيس شرف الملتقي الفنانة رانيا فريد شوقي .



وتتشكل لجنة تحكيمة من الفنان القدير محمود الحديني رئيسا وعضوية كل من: الفنان القديرة عايدة فهمي، والمخرج المسرحي والناقد جمال عبد الناصر



ويذكر أن الدورة الأولي من الملتقي حملت اسم الراحل كرم مطاوع وكانت النجمة الكبيرة سهير المرشدي رئيس شرف الملتقي، وكرم خلالها الفنان القدير يوسف إسماعيل رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري وتنافس في الدورة الأولي 14 عرضًا مسرحيًا تم اختيارها من بين 40 عرضًا تقدمت من مختلف محافظات مصر، والملتقي يعد منصة مسرحية يتنافس فيها المواهب الشابة من محافظات مصر المختلفة وقام بتأسيسه الفنان الشاب محمد عبد الستار .



