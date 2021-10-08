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بعد الفوز على ليبيا.. حظوظ منتخب مصر في التأهل للمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 10:58 م
منتخب مصر
منتخب مصر
علاء خليف
حقق منتخب مصر فوزا غاليا على حساب منتخب ليبيا بهدف دون رد في المباراة التي جرت بينهما مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

يدين منتخب مصر بالفضل في الفوز على المنتخب الليبي للاعبه الشاب عمر مرموش صاحب هدف الفراعنة والذي سجله بالدقيقة 49 من زمن المباراة.

ترتيب مجموعة مصر بعد انتهاء مباريات الجولة الثالثة
يعتلي منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، بينما يحتل منتخب ليبيا المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط، ويحتل منتخب أنجولا المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويتذيل منتخب الجابون ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

مباريات منتخب مصر المتبقية في تصفيات كأس العالم

يتبقى لمنتخب مصر 3 مباريات في هذه المرحلة من تصفيات كأس العالم، حيث يواجه منتخب ليبيا يوم 11 أكتوبر الجاري، بينما يلتقي مع منتخب أنجولا في الجولة الخامسة، ثم يواجه منتخب الجابون في الجولة الأخيرة وذلك في شهر نوفمبر المقبل، وحال صدارته للمجموعة يتأهل للمرحلة النهائية من التصفيات.

حظوظ منتخب مصر في التأهل للمرحلة النهائية من التصفيات

يحتاج منتخب مصر للفوز على منتخب ليبيا في الجولة الرابعة ثم الفوز على منتخب انجولا في الجولة الخامسة ليرتفع رصيده إلى 13 نقطة وهنا يصعد مباشرة للمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم دون النظر لباقي نتائج المجموعة، حيث سيكون أقصى رصيد يمكن للمنتخب الليبي الوصول إليه 12 نقطة.

أما في حالة تعادل منتخب مصر مع نظيره منتخب ليبيا سيرتفع رصيده إلى 8 نقاط وسيحتاج للفوز على انجولا في الجولة الخامسة، مع خسارة منتخب ليبيا في مباراته ضد الجابون في نفس الجولة ليتأهل الفراعنة مباشرة حيث سيكون أقصى رصيد يمكن للمنتخب الليبي الوصول إليه 10 نقاط.

أما في حالة خسارة منتخب مصر أمام ليبيا سوف يحتاج منتخبنا الوطني للفوز في مباراتيه الأخيرتين ضد الجابون وأنجولا، مع ضرورة تعثر المنتخب الليبي في مباراتيه المتبقيتين، أو الفوز في مباراة وخسارة الأخرى.

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