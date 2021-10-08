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ألمانيا تقلب الطاولة أمام رومانيا في تصفيات كأس العالم 2022

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 11:20 م
بوابة الفجر
وكالات
عزز المنتخب الألماني لكرة القدم صدارته للمجموعة العاشرة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم التي تقام في قطر العام المقبل، بعدما قلب تأخره بهدف أمام ضيفه الروماني إلى فوز 2 - 1 اليوم الجمعة في الجولة السابعة من منافسات المجموعة التي شهدت أيضا تعادل أيسلندا وأرمينيا 1 - 1 وفوز مقدونيا الشمالية على ليشتنشتاين 4 - صفر.

وتقدم المنتخب الروماني بهدف سجله يانيس هاغي في الدقيقة التاسعة، وتعادل المنتخب الألماني عن طريق سيرج نابري في الدقيقة 52 قبل أن يسجل توماس مولر الهدف الثاني في الدقيقة 81. ورفع المنتخب الألماني رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد المنتخب الروماني عن عشر نقاط في المركز الرابع.

وفي المباراة الثانية، فاز منتخب مقدونيا الشمالية على ليشتنشتاين برباعية نظيفة سجلها داركو فيلكوفسكي في الدقيقة 39 وإزجان أليوسكي فيا لدقيقة 66 من ركلة جزاء وبوبان نيكولوف في الدقيقة 74 وداركو تشورلينوف في الدقيقة 83. ورفع منتخب مقدونيا الشمالية رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد ليشتنشتاين عند نقطة واحدة في المركز السادس.

وفي المباراة الثالثة، تعادل منتخب أيسلندا مع ضيفه الأرميني 1 - 1. وتقدم منتخب أرمينيا بهدف سجله كامو هوفهانيسيان في الدقيقة 35 وتعادل المنتخب الأيسلندي عن طريق إيساك بيرغمان يوهانيسون في الدقيقة 77.

ورفع منتخب أيسلندا رصيده إلى خمس نقاط في المركز الخامس، كما رفع المنتخب الأرميني رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث.

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