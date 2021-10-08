نتيجة انتخابات التجديد النصفي بنقابة الأطباء بالبحيرة (أسماء)

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى بنقابة الأطباء الفرعية بمحافظة البحيرة، عن فوز كلا من الأطباء "أحمد آدم أحمد، نوح سعد نوح" بمقعدى مستوى أكثر من 15 سنة، وفوز كلا من الأطباء "محمد السيد الصعيدي، محمود شعبان الغنام" بمقعدى مستوي تحت 15 سنة.



وتنافس في انتخابات التجديد النصفي بنقابة الأطباء بالبحيرة، 3 مرشحين فوق السن للفوز بمقعدين، وتنافس تحت السن 5 مرشحين للفوز بمقعدين، وبلغ عدد حضور أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الأطباء بالبحيرة في انتخابات التجديد النصفي، 435 ناخبا بينهم 10 ناخبين من الوافدين، من إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية من لهم حق التصويت 9363 عضوا.



وأسفرت نتائج الانتخابات فوق السن عن حصول الدكتور أحمد آدم أحمد على 316 صوتا، والدكتور نوح سعد نوح على 301 صوتا، بينما حصل الدكتور طلبة عبد الباسط هواش على 151 صوتا، أما تحت السن حصل الدكتور محمود شعبان الغنام على 238 صوتا، والدكتور محمد السيد الصعيدي على 203 صوتا، والدكتور فوزي عمر على 184 صوتا، والدكتور توفيق ظريف عبدالله بولس على 174 صوتا، والدكتور عبد العزيز عبد ربه يوسف على 31 صوتا.



كانت انتخابات التجديد النصفى بنقابة الأطباء الفرعية بمحافظة البحيرة شهدت اليوم الجمعة، اقبالا متوسطا من قبل أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم 9363 عضوا، حيث تنافس فيها 12 مرشحا منهم 6 مرشحين لمقعدي على مستوي أكثر من 15 سنة، و6 مرشحين لمقعدي على مستوى تحت 15 سنة.



بدأ التصويت في الانتخابات من الساعة التاسعة صباحا وانتهي في الخامسة مساء، وذلك من خلال 5 لجان برئاسة المستشارين إسلام الزقم ومحمد النقراشى، لافتا إن عدد أعضاء الجمعية العمومية من لهم حق التصويت 9363 عضوا.



حيث تنافس علي مقعدي مستوي أكثر من 15 سنة يتنافس كلا من "محمد مرسي محمد، طلبة عبد الباسط هواش، نوح سعد نوح، أحمد ادم أحمد، محمد فضل بربش، عبداللطيف خطاب محمد"، بينما يتنافس على مقعدي مستوى تحت 15 سنة الأطباء "عبد العزيز عبد ربه يوسف، محمد خالد أبو النور، فوزي محمد عمر، توفيق ظريف عبدالله بولس، محمد السيد الصعيدي، محمود شعبان الغنام".