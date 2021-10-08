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بعد الفوز على ليبيا.. تعرف على ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2022

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 11:24 م
مصر
مصر
نورهان حسن

اسدل الستار على أحداث مباراة مصر وليبيا، والتي كانت ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ونجح المنتخب المصري بقيادة كارلوس كيروش، في اقتناص ثلاث نقاط ثمينة بشق الأنفس، وذلك بهدف نظيف دون رد.

سجل الفراعنة هدفهم الوحيد في الشوط الثاني بأقدام اللاعب عمر مرموش، وذلك وسط محاولات عديدة ومكثفة منذ أول اللقاء.

وأصبح ترتيب المجموعة السادسة كالتالي:

المركز الأول: المنتخب المصري برصيد 7 نقاط.

المركز الثاني: منتخب ليبيا برصيد 6 نقاط.

المركز الثالث: منتخب انجولا برصيد 3 نقاط.

المركز الرابع: منتخب الجابون برصيد نقطة واحدة.

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