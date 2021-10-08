مجموعة مصر.. أنجولا تفوز على الجابون 3-1 وتتقدم للمركز الثالث

نجح منتخب أنجولا، في تحقيق الفوز على نظيره منتخب الجابون 3-1، في المجموعة السادسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

تقدم اللاعب امبروزيني سالفادور في الدقيقة (25) لصالح منتخب أنجولا، ثم أضاف آري بابل الذي يلعب في صفوف الإسماعيلي المصري، الهدف الثاني لأنجولا الهدف الثاني في الدقيقة (56).

وسجل آكسيل مايي، هدف الجابون في الدقيقة (83)، لكن جوناثان مانجانجا أحرز الهدف الثالث لمنتخب أنجولا في الدقيقة (90+2).

ورفع منتخب أنجولا، رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث بينما تراجع منتخب الجابون للمركز الأخير برصيد نقطة واحدة.