رسائل مهمة من وزير التعليم للطلاب وأولياء الأمور

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل الاستعدادات لانطلاق العام الدراسي الجديد، قائلًا إنّ الدولة قدمت كل ما يمكن تقديمه لتأمين العام الدراسي الجديد، مضيفًا: "الناس تطمئن على أولادها".





وقال "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إنّ هناك خطة متكاملة للتعامل مع العام الدراسي الجديد، حيث جرى مخاطبة مديريات التعليم وتوجيهها بتوفير المطهرات وأدوات التعقيم، فضلًا عن وجود الزائرة المدرسية على مستوى 50 ألف مدرسة.





وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن هناك تعاونًا وثيقًا بين وزارتي التعليم والصحة، حيث جرى الانتهاء من تطعيم نسبة كبيرة المعلمين، مضيفًا: "كل طالب هيقعد في ديسك لوحده"، حتى بالمدارس التي تشهد كثافة بالفصول.



