برشلونة يُخطط لطرد لاعب جديد





كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني يرغب في التخلص من أحد نجومه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن برشلونة يطمح في بيع نجم دفاع الفرنسي صامويل أومتيتي البالغ من العمر 27 عاماً في يناير المقبل.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن أومتيتي أصبح خارج حسابات الهولندي رونالد كومان المدير الفني للبرسا، حيث أن النجم الفرنسي لم يلعب أي دقيقة في الموسم الحالي حتى الآن.



