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برشلونة يُخطط لطرد لاعب جديد

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 11:31 م
برشلونة
برشلونة
ريهام عبد المحسن

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني يرغب في التخلص من أحد نجومه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن برشلونة يطمح في بيع نجم دفاع الفرنسي صامويل أومتيتي البالغ من العمر 27 عاماً في يناير المقبل.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن أومتيتي أصبح خارج حسابات الهولندي رونالد كومان المدير الفني للبرسا، حيث أن النجم الفرنسي لم يلعب أي دقيقة في الموسم الحالي حتى الآن.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن أومتيتي خاض مع برشلونة 170 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع 3 أهداف آخرين حتى الآن وينتهي عقده في صيف 2023.
 

الكلمات المفتاحية

لابورتا كومان برشلونة أومتيتي

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