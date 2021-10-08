المفوضية الليبية: جاهزون للاستحقاق الانتخابي





أكد عمر السايح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، أن الاستعدادات لإجراء الاستحقاق الانتخابي شارفت على الانتهاء، حيث بلغ عدد المسجلين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم 2,8 مليون شخص، من إجمالي عدد سكان ليبيا الذي يناهز سبعة ملايين نسمة.

وقال السايح خلال مقابلة في مقر المفوضية في طرابلس، إن "المفوضية جاهزة بنسبة تتراوح بين 80 إلى 90%" لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر ويناير.

أوضح السايح، المخاوف من طعن قضائي بقانون انتخاب الرئيس، قائلا: "القانون به العديد من الملاحظات الفنية والكثيرة جدا، وخاطبنا مجلس النواب إجراء تعديلات عليه، وتمكننا من تنفيذ الانتخابات بعيداً عن الطعون".

وتوقع "إقبالا كبيرا" على المشاركة فيها "خاصة مع إجراء الانتخابات الرئاسية للمرة الأولى منذ استقلال ليبيا" في 1951.

وأرسلت مفوضية الانتخابات خطابا تطلب فيه من مجلس النواب إجراء تعديلات على بعض مواد قانون الانتخابات الرئاسية.

وكان مجلس النواب أجرى تعديلا على الانتخابات فقرر إجراء الرئاسية في موعدها، على أن تؤجل الانتخابات التشريعية إلى نهاية يناير المقبل، بعدما كان مقررا تنظيمهما معاً في 24 ديسمبر القادم.

