عمرو دياب يعلن عن أغنيته الجديدة "أنت الحظ" .. تفاصيل

أعلن النجم عمرو دياب عن أغنيته الجديدة "انت الحظ" ضمن ألبومه "عيشني"، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".





أغنية "نت الحظ" من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعى، توزيع وسام عبد المنعم، وميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس.



يذكر أن الهضبة طرح مؤخرا أغنيته "رايقة"، من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، وتوزيع وديجيتال ماستر طارق مدكور، وتصدرت الأغنية تريند موقع يوتيوب فور طرحه على القناة الرسمية لعمرو دياب كما تصدرت تريند موقع التغريدات القصيرة تويتر فور طرحها.



وكان الهضبة قد تصدر المطربين الأكثر استماعا في شهر سبتمبر عبر تطبيق أنغامي.

