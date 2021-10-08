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موعد مباراة مصر القادمة في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 11:32 م
مصر وليبيا
مصر وليبيا
نورهان حسن


يستعد منتخب ليبيا لاستضافة نظيره المصري، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

وسيحل الفراعنة على المنتخب الليبي، يوم الإثنين المقبل الموافق 11 أكتوبر، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت مصر، على ملعب 28 مارس ببني غازي.

ونجح في المنتخب المصري الليلة في تحقيق الفوز على حساب ليبيا، في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، وذلك بهدف نظيف دون رد بأقدام عمر مرموش.

والجدير بالذكر أن منتخب مصر أصبح يتربع على عرش صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما يحتل المنتخب الليبي المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

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