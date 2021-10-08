تصريحات قوية من لابورتا حول رحيل ميسي

تحدث خوان لابورتا رئيس برشلونة الإسباني عن كواليس رحيل الأرجنتين ي ليونيل ميسي مجانًا والانضمام إلى باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.





وقال لابورتا خلال تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الإسبانية: "لم أغضب من ميسي ولا يمكنني أن أغضب من شخص لديه مثل هذا التقدير في برشلونة".





وأضاف : "لكن عندما يرى الطرفان أن الاستمرار غير ممكن، فهذا يُصيب الجانبين بخيبة أمل".





وتابع : "أعلم أن ميسي كان يرغب بشدة في الاستمرار لكنه أيضًا تعرض لضغط كبير بسبب العرض الذي قدمه باريس سان جيرمان".





وأردف قائلا: "ميسي كان يعلم أنه إذا رحل عن برشلونة فإنه سينضم إلى النادي الباريسي. كنت أتمنى أن تتغير الأمور في اللحظة الأخيرة ويقول ميسي إنه سيلعب مجانًا لبرشلونة".





واستطرد قائلا : "أفهم أن الليجا كانت ستقبل ذلك لكن لا يمكننا أن نطلب من لاعب مثل ميسي القيام بذلك".





وتابع: "لم أفكر في أي لحظة أثناء المفاوضات في التراجع، بذلت قصارى جهدي، فلا أحد يستطيع تعريض المؤسسة للخطر".





وواصل: "ميسي حصل بالفعل على عرض من باريس سان جيرمان والجميع كان يعلم بوجود عرض قوي للبرغوث الأرجنتيني ".





واختتم لابورتا ت صريحاته قائلا : "أود أن أكون قادرًا على تكريم ميسي، فهو يستحق ذلك، يسعدنا أن نكرمه كما ينبغي إذا أراد ذلك".











