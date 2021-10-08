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تصريحات قوية من لابورتا حول رحيل ميسي
الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 11:59 م
ريهام عبد المحسن
تحدث خوان لابورتا رئيس برشلونة الإسباني عن كواليس رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي مجانًا والانضمام إلى باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
وقال لابورتا خلال تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الإسبانية: "لم أغضب من ميسي ولا يمكنني أن أغضب من شخص لديه مثل هذا التقدير في برشلونة".
وأضاف : "لكن عندما يرى الطرفان أن الاستمرار غير ممكن، فهذا يُصيب الجانبين بخيبة أمل".
وتابع : "أعلم أن ميسي كان يرغب بشدة في الاستمرار لكنه أيضًا تعرض لضغط كبير بسبب العرض الذي قدمه باريس سان جيرمان".
وأردف قائلا: "ميسي كان يعلم أنه إذا رحل عن برشلونة فإنه سينضم إلى النادي الباريسي. كنت أتمنى أن تتغير الأمور في اللحظة الأخيرة ويقول ميسي إنه سيلعب مجانًا لبرشلونة".
واستطرد قائلا : "أفهم أن الليجا كانت ستقبل ذلك لكن لا يمكننا أن نطلب من لاعب مثل ميسي القيام بذلك".
وتابع: "لم أفكر في أي لحظة أثناء المفاوضات في التراجع، بذلت قصارى جهدي، فلا أحد يستطيع تعريض المؤسسة للخطر".
وواصل: "ميسي حصل بالفعل على عرض من باريس سان جيرمان والجميع كان يعلم بوجود عرض قوي للبرغوث الأرجنتيني ".
واختتم لابورتا تصريحاته قائلا : "أود أن أكون قادرًا على تكريم ميسي، فهو يستحق ذلك، يسعدنا أن نكرمه كما ينبغي إذا أراد ذلك".