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تعرف على شرط الأهلي لإلغاء غرامة الـ300 ألف جنيه

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 11:59 م
الأهلي
الأهلي
علي خلاف

كشف مصدر بالنادي الأهلي عن شرط مسؤولي القلعة الحمراء بشأن إلغاء عقوبة تغريم لاعبي الفريق الكروي الأول و الجهاز الفني مبلغ 300 ألف جنيه بعد خسارة لقب السوبر المصري أمام طلائع الجيش.

كأس مصر شرط إلغاء العقوبة في الأهلي

وأوضح المصدر أن مسؤولي القلعة الحمراء اشترطوا لإلغاء غرامة الـ9 ملايين جنيه المفروضة على لاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر على خلفية خسارة بطولة الدورى العام وكأس السوبر شرطا واضحا.

وأكمل المصدر أن إدارة الأهلي وعدت لاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر والجهاز الفني بالنظر فى العقوبة، ومن ثم إمكانية إلغائها حال نجاح الفريق فى الفوز ببطولة كأس مصر.

من جانبه منح المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لاعبي المارد الأحمر راحة من التدريبات الجماعية أمس الخميس قبل أن يعود الفريق اليوم استعدادا لمباراة الحرس الوطني ضمن إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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