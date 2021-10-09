التنمية المحلية عن أسعار تعريفة الركوب: "مسيطرين والحملات مستمرة"

كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، تفاصيل التعامل مع قرار زيادة أسعار المواد البترولية، قائلا إن وزير التنمية المحلية تواصل مع كافة المحافظين للتأكيد على استمرار العمل بالتعريفة القديمة لعدم تغيير أسعار السولار.



وقال "قاسم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إنهم قاموا بالتأكيد على كافة الأجهزة الرقابية متابعة أسعار تعريفة الركوب، فضلا عن تشكيل حملات مشتركة من وزارتي التموين والتنمية المحلية لمتابعة تنفيذ القرار.



ونوه بأن أي شخص يرصد محاولة سائق ميكروباص يرفع من قيمة الأجرة عليه التواصل معهم على الخط الساخن لمبادرة صوتك مسموع على الرقم "01150606783"، مضيفا أن أسعار تعريفة ركوب المواصلات العامة لم تزيد، متابعا: "مسيطرين على الوضع والحملات المكثفة مستمرة".

