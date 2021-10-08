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مفوضية الانتخابات العراقية: 69% نسبة المشاركة بالتصويت اليوم

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 11:43 م
الانتخابات العراقية
الانتخابات العراقية


أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية، اليوم الجمعة، أن نسبة المشاركة في التصويت الخاص المخصصة للقوات الأمنية والنازحين والسجناء، بلغ 69%، إذ أدلى 821 ألفا و800 ناخب بأصواتهم في الاقتراع الخاص من أصل نحو 1.2 مليون ناخب.

وكانت قد أكدت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، أن التصويت الخاص شهد حضوراً كبيراً إلى مراكز الاقتراع حتى إغلاق الصناديق عند الساعة السادسة مساءً.

وذكر مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي في تغريدة على حسابه في "تويتر"، "أكمل أبطالنا في القوات الأمنية والعسكرية الإدلاء بأصواتهم في التصويت الخاص بالتزام وانتظام ومسؤولية".

وأضاف أن كل الإجراءات كانت ناجحة في تأمين نزاهة وعدالة التصويت الخاص، خطوة أولى ناجحة باتجاه مشاركة واسعة لشعبنا في التصويت العام لاستكمال الواجب الوطني وصنع التغيير.

ومن جانبه، أكد القاضي جليل عدنان خلف رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عدم تسجيل أي خروقات في التصويت الخاص.

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