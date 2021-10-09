Advertisements

لماذا الثبات في أسعار السولار؟ رئيس هيئة البترول يُجيب (فيديو)

السبت 09/أكتوبر/2021 - 02:02 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال خالد عثمان، نائب رئيس هيئة البترول وعضو لجنة تسعير المواد البترولية، إن اللجنة قررت زيادة ثلاث أنواع من البنزين 80 و90 و92، مع ثبات أسعار السولار.

وأضاف "عثمان" في اتصال هاتفي ببرنامج "حصاد الأسبوع" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الجمعة أن اللجنة وجدت أن هناك زيادة 7% في أسعار البنزين تسمح بزيادة سعره 25 قرشًا في اللتر فقط.

وأشار إلى أن اللجنة تتعامل بحساسية مع أسعار السولار لأنه يكون لها مردود على وسائل نقل الركاب ووسائل نقل السلع الغذائية، نافيًا أن يكون هناك ارتفاع في تعريفة الأجرة بعد الزيادة في أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة.

وكان أصدرت وزارة البترول، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، قرارًا برفع أسعار البنزين والغاز بقيمة 25 قرشًا لكل لتر، ويتم تثبيتها لنهاية العام الجاري، ويستغل بعض سائقي السرفيس هذه الزيادة لصالحهم برفع تعريفة الأجرة على المواطنين.

التنمية المحلية
وفي هذا السياق، أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، أنه لا توجد زيادة على تعريفة الأجرة بالنسبة للسرفيس أو سائقي التاكسي، وتبقى الأسعار كما هي، ومن يخالف ذلك يتعرض للعقوبة.

عقوبة رفع الأجرة
ونصت المادة 70 من القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه كل سائق مركبة أجرة مرخصة بالعداد أو بدونه امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب، أو تشغيل العداد، أو طلب أجرًا أكثر من المقرر، أو نقل عدد من الركاب يزيد على الحد الأقصى المقرر، أو قام بنقل ركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة لمركبات الأجرة بدون عداد.

الكلمات المفتاحية

زيادة تعريفة الأجرة رفع الاجرة

أخبار تهمك

عاجل - الكشف عن المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية.. تواجد صلاح

منذ حوالي 8 ساعات

بعد الفوز على ليبيا.. حظوظ منتخب مصر في التأهل للمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم

منذ حوالي 4 ساعات

5 مكاسب حققها "كيروش" بعد فوز منتخب مصر على ليبيا (تقرير)

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد أهداف مباراة مصر وليبيا في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وليبيا الآن في تصفيات كأس العالم

منذ حوالي 7 ساعات

رضا عبدالعال: عبدالله السعيد ورط كيروش بسبب أفشة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد ليبيا

منذ حوالي 7 ساعات

تعليق قوي من من كيروش بعد فوز مصر على ليبيا

منذ ساعتين و 16 دقيقة

كيروش يبدي إعجابه بنجم الأهلي خلال مواجهة ليبيا

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل - حقيقة تدهور حالة مؤمن زكريا الصحية

منذ حوالي 9 ساعات

ألابا يصدم رئيس بايرن ميونخ السابق بسبب برشلونة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

أول تعليق من أندي ديلور على قراره بعدم المشاركة مع منتخب الجزائر

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - شاهد عمر مرموش يسجل هدفًا عالميًا لمنتخب مصر أمام ليبيا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

مانشستر سيتي يحسم موقفه انتقال سترلينج إلى برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا اليومية تقفز من جديد (بيان رسمي)

منذ ساعتين و 16 دقيقة

رضا عبد العال يُهاجم مرموش بتصريح قوي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

موضوعات متعلقة

بعد تحريك أسعار الوقود.. محافظ المنيا يعتمد تعريفة المواصلات الجديدة

"سائقو الهرم": أسعار الأجرة مزادتش.. ومنتظرين إعلان "التعريفة الجديدة"

بعد زيادة الوقود.. محافظ الإسماعيلية: رقابة مشددة على مواقف السيارات

حقيقة رفع أسعار تذاكر وسائل النقل الجماعي والأجرة في كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يشدد علي الإلتزام بالتعريفة المقررة بوسائل المواصلات

بعد زيادة أسعار الوقود.. محافظ بني سويف يكلف السكرتير المساعد بمتابعة تعريفة الركوب (صور)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:28 م

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد ليبيا

عاجل.. إصابات كورونا اليومية تقفز من جديد (بيان رسمي)

12:28 ص

شاهد أهداف مباراة مصر وليبيا في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022

10:51 م

عاجل - حقيقة تدهور حالة مؤمن زكريا الصحية

06:01 م

رضا عبدالعال: عبدالله السعيد ورط كيروش بسبب أفشة

12:49 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements