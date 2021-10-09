لماذا الثبات في أسعار السولار؟ رئيس هيئة البترول يُجيب (فيديو)

قال خالد عثمان، نائب رئيس هيئة البترول وعضو لجنة تسعير المواد البترولية، إن اللجنة قررت زيادة ثلاث أنواع من البنزين 80 و90 و92، مع ثبات أسعار السولار.





وأضاف "عثمان" في اتصال هاتفي ببرنامج "حصاد الأسبوع" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الجمعة أن اللجنة وجدت أن هناك زيادة 7% في أسعار البنزين تسمح بزيادة سعره 25 قرشًا في اللتر فقط.





وأشار إلى أن اللجنة تتعامل بحساسية مع أسعار السولار لأنه يكون لها مردود على وسائل نقل الركاب ووسائل نقل السلع الغذائية، نافيًا أن يكون هناك ارتفاع في تعريفة الأجرة بعد الزيادة في أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة.





وكان أصدرت وزارة البترول، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، قرارًا برفع أسعار البنزين والغاز بقيمة 25 قرشًا لكل لتر، ويتم تثبيتها لنهاية العام الجاري، ويستغل بعض سائقي السرفيس هذه الزيادة لصالحهم برفع تعريفة الأجرة على المواطنين.





التنمية المحلية

وفي هذا السياق، أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، أنه لا توجد زيادة على تعريفة الأجرة بالنسبة للسرفيس أو سائقي التاكسي، وتبقى الأسعار كما هي، ومن يخالف ذلك يتعرض للعقوبة.





عقوبة رفع الأجرة