حسين زين: هدفنا نقل عالمي للمباريات لإسعاد وامتاع الجماهير



فى مداخلة هاتفية لقناو أون تايم سبورت بالأستديو التحليلي مع كابتن أحمد شوبير أكد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ـن نقل مباراة مصر وليبيا اليوم هو بداية لتعاون مثمر ومتميز مع قناة ـون تايم سبورت، حيث تم نقل المباريات بأحدث التقنيات لتنفيذ نقل عالمي ومتميز لإسعاد وإمتاع جماهير الكرة.



وأكد زين قائلا: " أننا أثبتنا اليوم نجاحنا في النقل بجودة تقنية 4k وـن القادم أفضل موجه التحية والتقدير لأبناء الوطنية للإعلام"، وـأشار إلى أن هناك دورات تدريبية للمخرجين من أجل رفع الكفاءة لمواكبة التطور التكنولوجي العالمي.





ووجه حسين زين التحية والشكر لكافه أطقم عمل نقل المباراة لما قدموه من جهد متميز باحترافية ومهنية.



كما وجه زين التهنئة للمنتخب المصري الوطني لكرة القدم على فوزة بمباراة اليوم على نظيره الليبي متمنيا له التوفيق فى المباريات القادمة.



