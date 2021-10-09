الإعلامية أسماء مصطفى تشيد بمساندة زوجها لها في أزمتها الصحية

تحدثت الإعلامية أسماء مصطفى، مذيعة برنامج "هذا الصباح" على قناة إكسترا نيوز، عن زوجها الدكتور أيمن أبو العلا، ومدي دعمه لها بعد إصابتها بالسرطان، وإجرائها عدة عمليات جراحية وذلك عبر حسابها علي " فيسبوك"



كتبت أسماء معلقة: "ربنا سبحانه وتعالى استجاب دعوتي أنا وأمي، ورزقني براجل بجد بيحبني لنفسي ولشخصي وبيقدرني والمحنة والمرض خلوني أفتكر دعوتها، المرض الملعون ده دمرني لكن هو شايفني أحلى ست فى الدنيا ولاقيته ضهري وسندي فى دنيتي، ربنا يحميه ويحفظه ويكفيه شر الحاسدين ويبارك في أولادنا ويحفظهم ونقدر نعدي المحنة ونخرج بمنحة يا رب صبرنا على ابتلاءنا".



وتابعت: "أمي ربنا يديها العمر والصحة ويصبرها على ابتلاءها فيه قبل ما أتجوز لأني كنت برفض ناس كتير كل ما كانت تسألني كنت أقولها عايزة أتجوز راجل بيحبنى بجد لنفسى كانت تدعي وتقولي ربنا يرزقك بالي يقدرك ".



يذكر أن الإعلامية أسماء مصطفي قد أعلنت اجرائها لعملية جراحية وعدم تخلصها من الورم كليًا.