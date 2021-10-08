السقا يرد علي مها أحمد ومحمد رمضان للمرة الأولى مع أسما إبراهيم



في حلقة مليئه بالمفآجات يكشف النجم أحمد السقا للمره الأولى عن أسباب انسحابة من فيلم الكنز بسبب محمد رمضان في برنامج ( حبر سري ) مع الإعلامية أسما ابراهيم.



كما يرد بالتفاصيل عن أزمتة مع مها أحمد ويكشف مفاجأة خلال الحلقة، كما يكشف عن أزمة خالد النبوي في فيلم الديلر بسبب اسمه علي التتر.



وخلال إحدى فقرات الحلقة يتفاجأ السقا بالعديد من الأسرار عنة للمره الاولى.



برنامج حبر سري تقدمة الإعلامية أسما ابراهيم علي شاشه القاهرة والناس وتستضيف بة العديد من نجوم مصر والوطن العربى.

