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"زوج كلينكس".. تعليق صادم من أستاذ الطب النفسي بشأن "المُحلل" (فيديو)

السبت 09/أكتوبر/2021 - 07:01 ص
محمد المهدي
محمد المهدي
شيماء حسن
علق الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي، على ظاهرة المُحلل التي أثارت الجدل مؤخرًا بعد ظهور محمد الملاح الذي أعلن زواجه من 33 امرأة خلال سنتين كمحلل من أجل عودة الزوجة إلى زوجها الأول.

وقال "المهدي" خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم الجمعة إن المحلل حرام شرعًا، ومن يفعلها يُطلق عليه التيس المستعار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.

وأضاف أن التيس المستعار تقديره لذاته ضعيف، واحترامه لذاته ضعيف، ويقبل القيام بدور وكأنه "زوج كلينكس يتمسح به حاجة ويترمي".

ونصح الزوجة التي تعلم أن زوجها رد فعله سريع أن تتجنب استفزازه.

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