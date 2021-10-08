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من بينهم صلاح.. تعرف على قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2021
الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 11:58 م
تصدرت قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2021 اليوم الجمعة، الموافق الثامن من أكتوبر تريند محرك البحث الشهير جوجل، تزامنا مع تألق محمد صلاح مع فريقه ليفربول.
المرشحين للكرة الذهبية 2021
وبحث الكثيرون عن الأسناء التي تضمنها قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2021 عقب التألق الكبير للفرعون المصري، وبعض النجوم في الوريات الكبرى.
تعرف على المرشحين للكرة الذهبية 2021
وتضم قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2021 النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول والمسربة قبل ساعات من الإعلان الرسمي عنها عبر مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.
أهم المرشحين للكرة الذهبية 2021
وتشمل قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2021 ثلاثين لاعبا بحسب قناة فرانس فوتبول الفرنسية، التي ستُمنح في 29 نوفمبر المقبل، إضافة إلى المرشحات لنفس الجائزة في فئة كرة القدم للسيدات.
المرشحين للكرة الذهبية 2021 تحت 21 عاما
وضمت قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2021 جائزة أفضل حارس مرمى وأفضل لاعب تحت 21 سنة.
وترصد بوابة الفجر لقرائها الكرام قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2021 في السطور التالية:
قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2021
محمد صلاح
كريم بنزيما
بونوتشي
دى بروين
كيلينى
كريستيانو رونالدو
روبن دياز
دوناروما
برونو فيرنانديز
فيل فودين
إيرلينج هالاند
جورجينيو
كانتى
هارى كين
سيمون كاير
روبرت ليفاندوفسكى
لوكاكو
رياض محرز
لاوتارو مارتينيز
مبابي
ليونيل ميسي
مودريتش
جيرارد مورينو
ماسون مونت
نيمار
بيدرى
سترلينج
لويس سواريز
سيزار أزبيليكويتا
باريلا
محمد صلاح يزين قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2021
ونجح الفرعون المصري محمد صلاح في تقديم أداء كبير مع فريقه الإنجليزي ليفربول لينال ثقة الجماهير المصرية والإنجليزية التي أكدت على ضرورة ترشحه في قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2021 والفوز بها.