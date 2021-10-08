من بينهم صلاح.. تعرف على قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2021

تصدرت قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2021 اليوم الجمعة، الموافق الثامن من أكتوبر تريند محرك البحث الشهير جوجل، تزامنا مع تألق محمد صلاح مع فريقه ليفربول.





المرشحين للكرة الذهبية 2021





وبحث الكثيرون عن الأسناء التي تضمنها قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2021 عقب التألق الكبير للفرعون المصري، وبعض النجوم في الوريات الكبرى.





تعرف على المرشحين للكرة الذهبية 2021





وتضم قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2021 النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول والمسربة قبل ساعات من الإعلان الرسمي عنها عبر مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.





أهم المرشحين للكرة الذهبية 2021





وتشمل قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2021 ثلاثين لاعبا بحسب قناة فرانس فوتبول الفرنسية، التي ستُمنح في 29 نوفمبر المقبل، إضافة إلى المرشحات لنفس الجائزة في فئة كرة القدم للسيدات.





المرشحين للكرة الذهبية 2021 تحت 21 عاما





وضمت قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2021 جائزة أفضل حارس مرمى وأفضل لاعب تحت 21 سنة.





وترصد بوابة الفجر لقرائها الكرام قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2021 في السطور التالية:





قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2021





محمد صلاح









كريم بنزيما





بونوتشي





دى بروين





كيلينى





كريستيانو رونالدو





روبن دياز





دوناروما





برونو فيرنانديز





فيل فودين





إيرلينج هالاند





جورجينيو





كانتى





هارى كين





سيمون كاير





روبرت ليفاندوفسكى





لوكاكو





رياض محرز





لاوتارو مارتينيز





مبابي





ليونيل ميسي





مودريتش





جيرارد مورينو





ماسون مونت





نيمار





بيدرى





سترلينج





لويس سواريز





سيزار أزبيليكويتا





باريلا





محمد صلاح يزين قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2021





ونجح الفرعون المصري محمد صلاح في تقديم أداء كبير مع فريقه الإنجليزي ليفربول لينال ثقة الجماهير المصرية والإنجليزية التي أكدت على ضرورة ترشحه في قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2021 والفوز بها.



