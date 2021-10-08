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من بينهم صلاح.. تعرف على قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2021

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 11:58 م
المرشحين للكرة الذهبية 2021
المرشحين للكرة الذهبية 2021
تصدرت قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2021 اليوم الجمعة، الموافق الثامن من أكتوبر تريند محرك البحث الشهير جوجل، تزامنا مع تألق محمد صلاح مع فريقه ليفربول.

المرشحين للكرة الذهبية 2021

وبحث الكثيرون عن الأسناء التي تضمنها قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2021 عقب التألق الكبير للفرعون المصري، وبعض النجوم في الوريات الكبرى.

تعرف على المرشحين للكرة الذهبية 2021

وتضم قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2021 النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول والمسربة قبل ساعات من الإعلان الرسمي عنها عبر مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

أهم المرشحين للكرة الذهبية 2021

وتشمل قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2021 ثلاثين لاعبا بحسب قناة فرانس فوتبول الفرنسية، التي ستُمنح في 29 نوفمبر المقبل، إضافة إلى المرشحات لنفس الجائزة في فئة كرة القدم للسيدات.

المرشحين للكرة الذهبية 2021 تحت 21 عاما

وضمت قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2021 جائزة أفضل حارس مرمى وأفضل لاعب تحت 21 سنة.

وترصد بوابة الفجر لقرائها الكرام قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2021 في السطور التالية:

قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2021 

محمد صلاح


كريم بنزيما

بونوتشي

دى بروين

كيلينى

كريستيانو رونالدو

روبن دياز

دوناروما

برونو فيرنانديز

فيل فودين

إيرلينج هالاند

جورجينيو

كانتى

هارى كين

سيمون كاير

روبرت ليفاندوفسكى

لوكاكو

رياض محرز

لاوتارو مارتينيز

مبابي

ليونيل ميسي

مودريتش

جيرارد مورينو

ماسون مونت

نيمار

بيدرى

سترلينج

لويس سواريز

سيزار أزبيليكويتا

باريلا

محمد صلاح يزين قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2021

ونجح الفرعون المصري محمد صلاح في تقديم أداء كبير مع فريقه الإنجليزي ليفربول لينال ثقة الجماهير المصرية والإنجليزية التي أكدت على ضرورة ترشحه في قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2021 والفوز بها.

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