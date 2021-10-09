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بهذه الطريقة.. هنا شيحة تحتفل بعيد ميلاد روبي

السبت 09/أكتوبر/2021 - 12:38 ص
هنا شيحة وروبي
هنا شيحة وروبي
ولاء عبد الناصر
هنأت الفنانة هنا شيحة، النجمة روبي، بعيد ميلادها الأربعين، فهي من مواليد مثل هذا اليوم 8 أكتوبر عام 1981، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت هنا شيحة صورة لها، رفقة روبي وعلقت عليها "عيد ميلاد سعيد".

من ناحية أخرى حقق مسلسل روبي الجديد شقة 6 نجاحا وانتشارا كبيرا، وتصدر قوائم مشاهدات منصة شاهد، بعدما قدمت فيه أحداث رعب لأول مرة في مشوارها

الكلمات المفتاحية

هنا شيحة منوعات فن سوشيال ميديا روبي

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