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شاهد.. محمد صبحي يكشف لأول مرة سبب تنازله عن أجره في "يوميات ونيس"

السبت 09/أكتوبر/2021 - 02:34 ص
الفنان محمد صبحي
الفنان محمد صبحي
داليا الحسين
كشف الفنان محمد صبحي لأول مرة سبب تنازله عن أجره في مسلسل "يوميات ونيس" خلال تصوير الجزئين السابع والثامن في التلفزيون المصري.

وقال "صبحي"، خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج "سبوت لايت"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن التعليم الجيد قد لا يكون مفيدًا في حال كان المجتمع معرضًا لأعمال فنية هدامة، لأن الأطفال سيتأثرون بها.

وتابع، أنه حينما طلب منه التلفزيون المصري استكمال المسلسل الجزء السابع والثامن، اندهش وعلم حينها من أنس الفقي أنهم يريدون عمل 4 أجزاء كل جزء 60 حلقة، والحلقة مدتها 30 دقيقة.

وأضاف أنه أبلغ أنس الفقي انتهائه من كتابة أول جزأين من العمل وسأله عن إمكانية السماح بهما، دون تعديل أو إضافات فأجابه الفقي بأنه لن يتم حذف أو إضافة أي تفاصيل دون موافقة محمد صبحي.

وكشف، أنه أبلغ التلفزيون المصري كرهه للتوريث وكتب جزء عن ذلك الموضوع فوافق التلفزيون على الفكرة طالما لن تتعدى باللفظ، ووقع وقتها عقد العمل على تلك الأسس، موضحًا أنه سأل أنس الفقي عن تكلفة المسلسل فأجابه بأنها تبلغ 18 مليونًا، ليعرض صبحي تنفيذه بـ12 مليونا فقط ويتنازل عن الباقي.

وأوضح أن تكلفة إنتاج المسلسل خُفضت لـ12 مليونًا بسبب تنازله عن أجره، مردفا: "تنازلت عن أجري حتى أستطيع تنفيذ ما أريد تقديمه للجمهور، لأن المجتمع كان بحاجة إلى أعمال تدعم القيم".

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