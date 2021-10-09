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بإطلالة مبهجة.. أحدث جلسة تصوير لعصام كاريكا

السبت 09/أكتوبر/2021 - 12:42 ص
عصام كاريكا
عصام كاريكا
ولاء عبد الناصر
شارك الفنان عصام كاريكا، جمهوره ومحبيه صورة جديدة له، عبر حسابه الشخصي بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر عصام كاريكا، في الصورة وسط الطبيعة بإطلالة كاجوال مرتديا تي شيرت باللون الأبيض وبنطال اسود، وعلق قائلاً "ما أجمل الخضار ... بس للأسف مفيش وجه حسن مش عارف ليه".


وكان قد كشف عصام كاريكا عبر "إنستجرام"- عن عمل جديد يجمعه مع أمير الغناء العربي هاني شاكر، لم يكشف عن تفاصيله، وكتب "قريبا مع هاني شاكر.. انتظروا".

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