حقيقة وفاة الفنان أحمد بدير

أحمد بدير ، ترتبط العديد من الشائعات بالنجوم والمشاهير مع غيابهم عن الأنظار ولو لفترة قصيرة، ولاسيما شائعة الوفاة والتي تسبب ألما كبيرا لهم ولذويهم.





أحمد بدير





وتصدر الفنان الكبير أحمد بدير اليوم الجمعة، الموافق الثامن من أكتوبر 2021 تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب تداول أنباء حول وفاته ما أزعج محبيه وعشاقه.





حقيقة وفاة أحمد بدير





وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بوفاة الفنان أحمد بدير ليتساءل البعض عن مدى صحة تلك الأخبار ومصداقيتها في حالة من الترقب والجدل.





وفاة أحمد بدير غير حقيقية





ورد الفنان أحمد بدير على الأنباء التي ترددت حول وفاته، نافيا كل ما يتم تداوله من أنباء، مضيفاً: "لا صحة مطلقا لما يتم تداوله بشأن وفاتي".





أحمد بدير بصحة جيدة





وأكد أحمد بدير تمتعه بصحة جيدة مشيرا إلى أنه يصور الآن مسلسله الجديد "إلا أنا"، وأنه أنجز كافة المشاهد المتعلقة به ولم يتبق له في العمل سوى يوم تصوير واحد.





محبو أحمد بدير





وفاجأ أحمد بدير جمهوره ومتابعيه، حيث قال إنه يستعد لمسلسل جدسد شاركه البطولة فيه النجمة الواعدة دينا الشربيني بعنوان "آخر دور"، والذي سيبدأ تصويره الثلاثاء المقبل.





أحمد بدير يشعر بالحزن بسبب الشائعات





وأعرب أحمد بدير عن استيائه من أنباء وفاته ولاسيما أنها لم تكن المرة الأولى، قائلاً: "سمعتها ١٥ مرة قبل كدا ، وموتوني كتير، وحسبي الله ونعم الوكيل فيمن يرجون هذه الشائعات لأنه مزعجة ليست فقط للشخص ولكن لجميع من حوله.. وربنا وحده هو من يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير"، في رسالة حزينة لمطلقيها.



