كيف تستعد "الإسكان" للأمطار والسيول؟ معاون الوزير يُجيب (فيديو)

كشف المهندس طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان، عن الاجتماعات المكثفة للجنة إدارة الأزمات داخل كل جهة بالتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة المواعيد المحتملة لسقوط الأمطار والأماكن الساخنة لسقوط مياه الأمطار بكميات مكثفة.



وقال "الرفاعي" في اتصال هاتفي ببرنامج "حصاد الأسبوع" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" إنه تم تطهير كافة الشبكات وبلاعات الأمطار وعمل محاكاة للأماكن التي تنزل عليها مياه الأمطار من أجل التعامل معها مع بداية فصل الشتاء.



وأضاف أنه مع بداية موسم الشتاء يتم قطع الكهرباء في بعض المناطق ولذلك يتم الدعم بمحطات توليد الكهرباء حتى لا يتم قطع الكهرباء، مؤكدًا أن كافة الأجهزة المعنية ولكل جهاز مدينة تتعامل بصورة كبيرة تستعين بكافة الشركات التابعة للتعامل مع مياه الأمطار والاستعانة بالمعدات التابعة لهم للتعامل مع موسم الأمطار، مستطردًا "نتمنى موسم أمطار بلا مشاكل.



