حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 9/ 10/ 2021 في جمهورية مصر العربية

كشف هيئة الأرصاد الجوية، مساء الجمعة، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت الموافق الـ9 من أكتوبر 2021، في جمهورية مصر العربية.





حالة الطقس المتوقعة





وأكدت الهيئة أن طقس اليوم يشهد استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد .





حالة الطقس المتوقعة اليوم





وفيما يتعلق بحالة الطقس اليوم السبت، خلال ساعات الليل، فيسود طقس لطيف على كافة الأنحاء، مع وجود نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.





طقس اليوم السبت





وأشارت الأرصاد إلى وجود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء

درجا الحرارة المتوقعة اليوم السبت





القاهرة 30 20 درجة.





الإسكندرية 27 21 درجة.





مطروح 26 21 درجة.





سوهاج 31 21 درجة.





قنا 32 21 درجة.





أسوان 37 22 درجة.



