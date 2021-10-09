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محمد هنيدي:" طلبت رفع إجرى إلى 500 جنيه بعد تمثيلي مع فاتن حمامة

السبت 09/أكتوبر/2021 - 12:48 ص
محمد هنيدي
محمد هنيدي
آيه عبد العزيز
تحدث الفنان محمد هنيدي عن كواليس تعاونه مع الفنانة فاتن حمامة في فيلم يوم مر يوم حلو، لافتًا إلى أنه طلب زيادة أجره بعد الفيلم بسبب مدح فاتن حمامة في أدائه.

وكشف محمد هنيدي خلال استضافته ببرنامج معكم، للإعلامية منى الشاذلي قائلا : شاركت في فيلم يوم مر يوم حلو لفاتن حمامة، وقلت لهم مش مهم أخذ الـ 200 جنيه، المهم إني أمثل مع فاتن حمامة، متابعًا: بعد الفيلم لما لقيت فاتن حمامة شكرت فيا قلت لهم أنا عايز 500 جنيه"


يذكر ان آخر أعمال هنيدي فيلم " الإنس والنمس" تأليف وإخراج شريف عرفه بطولة منه شلبي،صابرين،شريف دسوقي،محمود حافظ

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