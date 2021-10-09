عمرو أديب يزف بشرى سارة عن علاج فيروس كورونا (فيديو)



وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "إحنا وصلنا أن الوباء اللي مالهوش علاج يكون في قرصين تاخدهم تتحسن.. ومتضطرش تركب الحلزونة لو أصبت بالكورونا"، فضلا على أن اليابان توصلت أيضا لعلاج لفيروس كورونا.



ولفت الإعلامي، إلى أنه سيكون هناك بخاخ مضاد لفيروس الكورونا، وحتى لا يصاب بها الشخص قريبا، مضيفا أن العلم تقدم بشكل مذهل.



عقب الإعلامي عمرو أديب، على إعلان شركة أدوية أمريكية التوصل لعلاج لفيروس كورونا عبارة عن أقراص، قائلا: "ده زي التطور الطبيعي للحاجة الساقعة"، لافتا إلى أن أسهم شركات اللقاح انخفضت أسهمها بعد الإعلان عن التوصل لعلاج جديد للفيروس.