Advertisements

عمرو أديب يزف بشرى سارة عن علاج فيروس كورونا (فيديو)

السبت 09/أكتوبر/2021 - 12:28 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
عقب الإعلامي عمرو أديب، على إعلان شركة أدوية أمريكية التوصل لعلاج لفيروس كورونا عبارة عن أقراص، قائلا: "ده زي التطور الطبيعي للحاجة الساقعة"، لافتا إلى أن أسهم شركات اللقاح انخفضت أسهمها بعد الإعلان عن التوصل لعلاج جديد للفيروس.

وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "إحنا وصلنا أن الوباء اللي مالهوش علاج يكون في قرصين تاخدهم تتحسن.. ومتضطرش تركب الحلزونة لو أصبت بالكورونا"، فضلا على أن اليابان توصلت أيضا لعلاج لفيروس كورونا.

ولفت الإعلامي، إلى أنه سيكون هناك بخاخ مضاد لفيروس الكورونا، وحتى لا يصاب بها الشخص قريبا، مضيفا أن العلم تقدم بشكل مذهل.

الكلمات المفتاحية

كورونا حكايه بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. إصابات كورونا اليومية تقفز من جديد (بيان رسمي)

منذ 40 دقيقة

عاجل - حقيقة تدهور حالة مؤمن زكريا الصحية

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد أهداف مباراة مصر وليبيا في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل - الكشف عن المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية.. تواجد صلاح

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد ليبيا

منذ حوالي 6 ساعات

بعد الفوز على ليبيا.. حظوظ منتخب مصر في التأهل للمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم

منذ ساعتين و 10 دقيقة

5 مكاسب حققها "كيروش" بعد فوز منتخب مصر على ليبيا (تقرير)

منذ ساعتين و 13 دقيقة

محمد صلاح يغادر ملعب برج العرب وسط حراسة مشددة

منذ أقل من ساعتين

ألابا يصدم رئيس بايرن ميونخ السابق بسبب برشلونة

منذ 40 دقيقة

رضا عبد العال يُهاجم مرموش بتصريح قوي

منذ ساعة الا ربع

مانشستر سيتي يحسم موقفه انتقال سترلينج إلى برشلونة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

السقا يرد علي مها أحمد ومحمد رمضان للمرة الأولى مع أسما إبراهيم

منذ ساعة و 13 دقيقة

تصريحات قوية من لابورتا حول رحيل ميسي

منذ ساعة و 9 دقيقة

أول تعليق من أندي ديلور على قراره بعدم المشاركة مع منتخب الجزائر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - شاهد عمر مرموش يسجل هدفًا عالميًا لمنتخب مصر أمام ليبيا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق قوي من من كيروش بعد فوز مصر على ليبيا

منذ 39 دقيقة

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة عن إهداء مصر علاج كورونا للصين: "محصلش"

بعد بدء تجربة "علاج البلازما".. طبيب يكشف مفاجأة عن تكرار الإصابة بالكورونا

أستاذ علم دواء وانتشار أوبئة: نتائج علاج كورونا بـ البلازما "مبشرة" (فيديو)

مستشار رئيس الجمهورية: مصر أول من خصصت مكان لعلاج المرضى النفسيين من الكورونا (فيديو)

كورونا يهدد القدرة الجنسية عند الرجال.. وطبيب يفاجئ عمرو أديب (فيديو)

طبيب ذكورة يصدم عمرو أديب على الهواء بسبب الرغبة الجنسية (فيديو)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:28 ص

عاجل.. إصابات كورونا اليومية تقفز من جديد (بيان رسمي)

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد ليبيا

07:28 م

شاهد أهداف مباراة مصر وليبيا في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022

10:51 م

تعليق قوي من من كيروش بعد فوز مصر على ليبيا

12:29 ص

عاجل - حقيقة تدهور حالة مؤمن زكريا الصحية

06:01 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements