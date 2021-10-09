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شاهد.. محمد صبحي: "مراتي قالت لي أنا عايزة أتجوز ونيس"
السبت 09/أكتوبر/2021 - 06:46 ص
داليا الحسين
قال الفنان محمد صبحي إن زوجته كانت شريكا في نجاحه، مضيفًا أنه فكر في تخليد ذكرى زوجته والفنانة سعاد نصر بعد رحيلهما، من خلال إظهار حبه ووفائه لهما في الجزء السادس من يوميات ونيس.
وأضاف صبحي خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج "سبوت لايت"، المذاع على قناة" صدى البلد"، أن شخصية ونيس استثناء فيما يتعلق بامتناعه عن الزواج بعد وفاة زوجته، موضحًا أنه لم يكن يقصد الدعوة إلى عدم الزواج.
وروى أن زوجته نيفين كانت تكتب له المسلسل على الكمبيوتر، وجاءت له بعد الجزء الثاني وقالت: "يا صبحي عايزة اتجوز"، مضيفًا: فوجئت بحديثها لترد عليّ قائلة "نفسي اتجوز ونيس".