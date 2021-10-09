شاهد.. محمد صبحي: "مراتي قالت لي أنا عايزة أتجوز ونيس"

قال الفنان محمد صبحي إن زوجته كانت شريكا في نجاحه، مضيفًا أنه فكر في تخليد ذكرى زوجته والفنانة سعاد نصر بعد رحيلهما، من خلال إظهار حبه ووفائه لهما في الجزء السادس من يوميات ونيس.





وأضاف صبحي خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج "سبوت لايت"، المذاع على قناة" صدى البلد"، أن شخصية ونيس استثناء فيما يتعلق بامتناعه عن الزواج بعد وفاة زوجته، موضحًا أنه لم يكن يقصد الدعوة إلى عدم الزواج.



