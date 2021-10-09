بكلمات مؤثرة.. هنا الزاهد تحيي ذكرى رحيل الفنان طلعت زكريا

حرصت الفنانة هنا الزاهد، على إحياء ذكرى رحيل الفنان طلعت زكريا، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشرت هنا صورة تجمعهما عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، لتطلب من متابعيها وجمهورها بقراءة الفاتحة على روحه.





وعلقت قائلة: "النهاردة عدي سنتين على أجمل راجل وكان ابويا وسندي وضهري من وانا صغيرة، ربنا يرحمك يا أغلى الناس على قلبي، وحشتني اوي، أرجو قراءة الفاتحة على روح طلعت زكريا".



يذكر أن الراحل أصيب بالتهاب، في ٢٠٠٧ في أحد شرايين المخ مما أدى إلى إصابته بغيبوبة أدت إلى اعتزاله العمل لفترة وجيزة، توفى في 8 أكتوبر 2019 إثر أزمة صحية، عن عمر يناهز 59 عاما، من أهم أعماله فيلم طباخ الرئيس، والسيد أبو العربي.