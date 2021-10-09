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رضا عبد العال يُهاجم مرموش بتصريح قوي

السبت 09/أكتوبر/2021 - 12:23 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
أكد رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك الأسبق أن عمر مرموش مهاجم المنتخب الوطني الجديد لم يقدم الأداء المتوقع في مباراة ليبيا رغم تسجيله هدف الفوز في مواجهة تصفيات المونديال.

وقال عبد العال عبر برنامج البريمو بقناة TEN إن مرموش بعيداً عن الهدف الذي سجله لم يقدم الأداء المتوقع في مباراة ليبيا وارتكب أخطاء في التمرير واستغلال الفرص موضحاً أن مرموش إذا لم يسجل هذا الهدف لما تم استدعاءه مجدداً.

واضاف:" كنت أفضل البدء برمضان صبحي جناح بيراميدز منذ البداية وإشراك مرموش في الشوط الثاني".

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