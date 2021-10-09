رضا عبد العال: كيروش لجأ إلى تغيير موسيماني.. والأداء غير مقنع

أكد رضا عبد العال ، نجم الأهلي والزمالك الأسبق ، أن الفوز على حساب ليبيا بنتيجة 1-0 خطوة مهمة للمنتخب الوطني في مشوار تصفيات كأس العالم 2022 لأن أي نتيجة آخرى كانت ستحول مسار هذه المجموعة.





وقال عبد العال عبر برنامج (البريمو) بقناة TEN إن المنتخب لم يقدم الأداء المنتظر وغير مطمئن بالمرة كما أن تبديلات المدرب كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة غير مقنعة تماماً وإشراكه 3 لاعبين وسط هي نفس الخطوة التي يقوم بها مدرب الأهلي بيتسو موسيماني لتأمين الفوز.





وأضاف:" روح موسيماني ظهرت في أداء المنتخب أمام ليبيا بعد إشراكه 3 لاعبين في خط الوسط عقب تقدمه بهدف عمر مرموش".





وأشار إلى أن المنتخب كان عليه الاستفادة من إبراهيم عادل والدفع به كبديل في الشوط الثاني.