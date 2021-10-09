Advertisements

رضا عبد العال: كيروش لجأ إلى تغيير موسيماني.. والأداء غير مقنع

السبت 09/أكتوبر/2021 - 12:24 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
أكد رضا عبد العال ، نجم الأهلي والزمالك الأسبق ، أن الفوز على حساب ليبيا بنتيجة 1-0 خطوة مهمة للمنتخب الوطني في مشوار تصفيات كأس العالم 2022 لأن أي نتيجة آخرى كانت ستحول مسار هذه المجموعة.

وقال عبد العال عبر برنامج (البريمو) بقناة TEN إن المنتخب لم يقدم الأداء المنتظر وغير مطمئن بالمرة كما أن تبديلات المدرب كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة غير مقنعة تماماً وإشراكه 3 لاعبين وسط هي نفس الخطوة التي يقوم بها مدرب الأهلي بيتسو موسيماني لتأمين الفوز.

وأضاف:" روح موسيماني ظهرت في أداء المنتخب أمام ليبيا بعد إشراكه 3 لاعبين في خط الوسط عقب تقدمه بهدف عمر مرموش".

وأشار إلى أن المنتخب كان عليه الاستفادة من إبراهيم عادل والدفع به كبديل في الشوط الثاني.

أخبار تهمك

5 مكاسب حققها "كيروش" بعد فوز منتخب مصر على ليبيا (تقرير)

منذ ساعتين و 12 دقيقة

محمد صلاح يغادر ملعب برج العرب وسط حراسة مشددة

منذ أقل من ساعتين

تعليق قوي من من كيروش بعد فوز مصر على ليبيا

منذ 38 دقيقة

عاجل.. إصابات كورونا اليومية تقفز من جديد (بيان رسمي)

منذ 38 دقيقة

بعد الفوز على ليبيا.. حظوظ منتخب مصر في التأهل للمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم

منذ ساعتين و 9 دقيقة

ألابا يصدم رئيس بايرن ميونخ السابق بسبب برشلونة

منذ 39 دقيقة

السقا يرد علي مها أحمد ومحمد رمضان للمرة الأولى مع أسما إبراهيم

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل - الكشف عن المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية.. تواجد صلاح

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد ليبيا

منذ حوالي 6 ساعات

تصريحات قوية من لابورتا حول رحيل ميسي

منذ ساعة و 7 دقيقة

شاهد أهداف مباراة مصر وليبيا في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل - حقيقة تدهور حالة مؤمن زكريا الصحية

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من أندي ديلور على قراره بعدم المشاركة مع منتخب الجزائر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - شاهد عمر مرموش يسجل هدفًا عالميًا لمنتخب مصر أمام ليبيا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

مانشستر سيتي يحسم موقفه انتقال سترلينج إلى برشلونة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

رضا عبد العال يُهاجم مرموش بتصريح قوي

منذ ساعة الا ربع
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:28 ص

عاجل.. إصابات كورونا اليومية تقفز من جديد (بيان رسمي)

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد ليبيا

07:28 م

شاهد أهداف مباراة مصر وليبيا في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022

10:51 م

تعليق قوي من من كيروش بعد فوز مصر على ليبيا

12:29 ص

عاجل - حقيقة تدهور حالة مؤمن زكريا الصحية

06:01 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements