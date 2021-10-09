ألابا يصدم رئيس بايرن ميونخ السابق بسبب برشلونة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن النمساوي دافيد ألابا نجم ريال مدريد الإسباني علق التصريحات التي أدلى بها أولي هونيس رئيس بايرن ميونخ الألماني السابق بشأن رغبته في اللعب لبرشلونة الإسباني.





وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن ألابا انضم إلى ريال مدريد في الصيف الماضي في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع بايرن ميونخ.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أن أولي هونيس كان قد صرح مؤخرًا أن ألابا أخبره أثناء حديث معه بأنه يحلم باللعب في صفوف النادي الكتالوني.





وقال ألابا في تصريحات أبرزتها الصحيفة الإسبانية :"يمكنني تذكر الحديث مع هونيس، لقد كان مختلفًا تمامًا وليس كما قال".





وعن مواطنه يوسف دمير نجم برشلونة الحالي، قالألابا :"لقد تحدثنا اليوم حول مباراة الكلاسيكو المرتقبة".





واختتم ألابا تصريحاته قائلا :" نحن فخورون جدًا لتمثيل النمسا في هذه الأندية، لم يكن لدينا تواصل مع بعضنا البعض في إسبانيا لكن بالتأكيد سيتغير ذلك".



