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محمد هنيدي: "صعيدي في الجامعة الأمريكية" أكبر نقطة تحول في حياتي

السبت 09/أكتوبر/2021 - 12:58 ص
محمد هنيدي
محمد هنيدي
آيه عبد العزيز
كشف الفنان محمد هنيدي، عن نقطة التحول في حياته بعد النجومية والشهرة التي وصفها بالنعمه والفتنة أحيانًا.

وقال محمد هنيدي خلال استضافته ببرنامج معكم، مع الإعلامية منى الشاذلي معلقًا : النجومية نعمة كبيرة، ولكن فتنة أحيانًا.

وتحدث الفنان محمد هنيدي عن فيلم صعيدي قائلا :"بعد فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية الدنيا اتقلبت عليا بكل ما فيها بحلوها وشرها، وروحت حينها المدينة المنورة، ورجعت بفضل الله، وقلت منساش أن دي نعمة من صنع الله مهما حصل".


وفي سياق آخر ،آخر أعمال هنيدي فيلم " الإنس والنمس" إخراج شريف عرفه بطولة منه شلبي، عمرو عبد الجليل،صابرين،سليمان عيد،محمود حافظ،عارفه عبد الرسول".

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