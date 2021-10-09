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سهير رمزي: الحجاب مينفعش مع التمثيل.. ولو رجع بيا الزمن مش هعمل أفلامي

السبت 09/أكتوبر/2021 - 01:08 ص
سهير رمزي
سهير رمزي
ولاء عبد الناصر
قالت الفنانة سهير رمزي، خلال لقائها مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج السيرة، بأن الحجاب لا يجتمع مع التمثيل.

وتابعت: "لو رجع الزمن مش هعمل أفلامى، الحجاب مينفعش مع شغلى.. قعدت 20 سنة مشتغلش وسألت قالوا لى: ممكن تمثلى بالحجاب لكن فى النهاية مينفعش".

يذكر أن سهير رمزي، بدأت العمل في مجال الفن في ستينيات القرن الماضي، وشاركت في عدد كبير من الأفلام، وصُنفت في السبعينيات بأنها أحد أشهر نجمات الإغراء على شاشة السينما.

قدمت ما يزيد عن 100 عمل فني، تعاونت خلالها مع عدد كبير من النجوم أبرزهم عادل إمام، محمود عبدالعزيز، نور الشريف، سمير صبري، سمير غانم، حسن يوسف.

الكلمات المفتاحية

منوعات فن سهير رمزي الحجاب التمثيل

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