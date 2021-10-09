أديب عن إلقاء لقاحات كورونا بالقمامة: "أمر مفجع" (فيديو)

قال الإعلامي عمرو أديب، تعليقًا على العثور على جرعات من لقاح كورونا بجانب إحدى الترع بالمنيا، إنّ النيابة الإدارية انتقلت إلى مقر الواقعة، ولا توجد معلومات كاملة حتى الآن.





وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أنّ العثور على جرعات للقاح كورونا أمر مفجع، فضلًا عن أن الجرعات مازالت صالحة للاستعمال، معتبرًا أنّ هذه الواقعة بمثابة لغز، خاصة أن تكلفة الجرعات الملقاة كبيرة.



