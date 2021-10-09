تعليق قوي من من كيروش بعد فوز مصر على ليبيا

رفض المدير الفني للمنتخب المصري كارلوس كيروش الحديث عن لاعب بعينه بعد فوز المنتخب الوطني على نظيره الليبي بهدف مقابل لاشيء من توقيع عمر مرموش في المباراة التي أقيمت على ملعب الجيش ببرج العرب.





وتحدث كيروش في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء قائلًا "لن أتحدث عن لاعب واحد فقط، المنتخب ككل قدم مباراة كبيرة اليوم وكان يستحق الفوز بعد أن لعبنا كرة قدم جيدة ".





وأضاف المدرب البرتغالي "أهم ما حدث اليوم هو تحقيق الفوز وتصدر المجموعة ، وسعيد جدًا بأداء جميع اللاعبين، نستعد من الآن المباراة القادمة، سنقوم بعملية الاستشفاء ثم نخلد للراحة وبعد ذلك نفكر في اللقاء القادم والحفاظ على الصدارة".





وأشاد كيروش بنظيره الليبي حين قال "لقد علمنا اليوم لماذا المنتخب الليبي كان متصدرًا للمجموعة، فقد أظهر لاعبوه ذلك عن طريق التنظيم الجيد وإمتلاكهم لمدرب رائع".



