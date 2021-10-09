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فريدة الشوباشي: السيسي هو من أعاد سيناء (فيديو)
السبت 09/أكتوبر/2021 - 06:31 ص
شيماء حسن
قالت الكاتب الصحفية، فريدة الشوباشي، إنه الآن تستطيع أن تقول أن سيناء رجعت لمصر بعد تولي الإنجازات والمشاريع التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي بها.
وأضافت "الشوباشي" في حوارها ببرنامج "حصاد الأسبوع" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز": "كنت كاتبة مقال قبل الاحتفالية الخاصة بانتصار السادس من أكتوبر وده كان احساسي، حاسة أننا بدأنا العبور الآن، لما أسمع تاني أن سيناء رجعت لينا، لا مكنتش رجعت".
وتابعت "اللي رجع لينا سيناء عبدالفتاح السيسي، أنا عمري ما جاملت رئيس ولكن هذا الرجل هو العين والقلب والأذن والدماغ لمصر، سيناء كانت عبارة عن أنفاق تحت الأرض وإرهاب حتى المساجد لم تسلم من الارهابيين، ولكن سيناء اليوم هتبقى ايقونة لما يتزرع فيها أكثر من 400 ألف فدان وكل المناجم اللي بها الفوسفات والرخام ستكون لصالح الاستثمار مع وجود أكبر محطة تحلية مياه وهي محطة بحر البقر".