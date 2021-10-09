فريدة الشوباشي: السيسي هو من أعاد سيناء (فيديو)

قالت الكاتب الصحفية، فريدة الشوباشي، إنه الآن تستطيع أن تقول أن سيناء رجعت لمصر بعد تولي الإنجازات والمشاريع التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي بها.





وأضافت "الشوباشي" في حوارها ببرنامج "حصاد الأسبوع" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز": "كنت كاتبة مقال قبل الاحتفالية الخاصة بانتصار السادس من أكتوبر وده كان احساسي، حاسة أننا بدأنا العبور الآن، لما أسمع تاني أن سيناء رجعت لينا، لا مكنتش رجعت".



