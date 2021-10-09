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على الرغم من إيقافه.. حسن شاكوش يطرح أغنية جديدة الأحد المقبل

السبت 09/أكتوبر/2021 - 01:14 ص
حسن شاكوش
حسن شاكوش
آيه عبد العزيز
كشف الناقد الفني أكرم ناجي أن المطرب المهرجانات حسن شاكوش سيصدر أغنية تحمل إسم "وياك" يوم بعد غد الأحد والتي ستكون مفاجأة للجمهور من حيث الكلمات واللحن.

وأضاف: الفكرة كانت لدي منذ ٤ شهور وقمت بعرضها على الإدارة وتحمسوا لها جدا وتم التواصل مع فريقه، أما اختيار شاكوش تحديدا فمن وجهة نظري شاكوش افضل مطرب مهرجانات حاليا و أرى ذكاء شديد في اختياراته".

ويذكر أن أخر أغاني هي "حبيبتي" لشاكوش والتي شاركت معه بطولة الكليب الفنانة ياسمين رئيس ومن انتاج مزيكا وحققت نجاحًا كبيرًا منذ عرضها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"

الكلمات المفتاحية

وقف عن الغناء منوعات مطرب مهرجانات فن حسن شاكوش اغنية جديدة

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