عمرو أديب يفجر مفاجأة عن المنازل العشوائية بنزلة السمان (فيديو)

قال الإعلامي عمرو أديب، إن القضاء على العشوائيات هي قصة نجاح مصرية، لافتًا إلى أن العشوائيات كانت وصمة في جبين مصر، مضيفا: "كانت فضيحة بكل المقاييس".





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الدولة لا تتوانى في القضاء على العشوائيات وإعادة تسكين المواطنين، مؤكدًا أن الدولة قاربت على إزالة المناطق العشوائية بنزلة السمان، مع نقل الأهالي لمنطقة حدائق أكتوبر في وحدات سكنية عصرية.



