Advertisements

عمرو أديب يفجر مفاجأة عن المنازل العشوائية بنزلة السمان (فيديو)

السبت 09/أكتوبر/2021 - 06:16 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي عمرو أديب، إن القضاء على العشوائيات هي قصة نجاح مصرية، لافتًا إلى أن العشوائيات كانت وصمة في جبين مصر، مضيفا: "كانت فضيحة بكل المقاييس".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الدولة لا تتوانى في القضاء على العشوائيات وإعادة تسكين المواطنين، مؤكدًا أن الدولة قاربت على إزالة المناطق العشوائية بنزلة السمان، مع نقل الأهالي لمنطقة حدائق أكتوبر في وحدات سكنية عصرية.

وعرض الإعلامي مقطع فيديو يرصد ضبط أنفاق للتنقيب عن الآثار في بعض المنازل العشوائية بمنطقة نزلة السمان أثناء إزالتها، معلقا: "دي قلة منحرفة وتوضح ليه البعض كان متمسك ميسبش المنطقة".

الكلمات المفتاحية

نزلة السنان عمرو أديب حكايه بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل - حقيقة تدهور حالة مؤمن زكريا الصحية

منذ حوالي 13 ساعة

شاهد أهداف مباراة مصر وليبيا في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد ليبيا

منذ حوالي 12 ساعة

مانشستر سيتي يحسم موقفه انتقال سترلينج إلى برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا اليومية تقفز من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - كيروش يستقر على خط هجوم مصر أمام ليبيا

منذ يوم

عاجل - الكشف عن المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية.. تواجد صلاح

منذ حوالي 13 ساعة

بعد الفوز على ليبيا.. حظوظ منتخب مصر في التأهل للمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا بتصفيات المونديال

منذ حوالي 19 ساعة

أول تعليق للنيابة الإدارية بعد واقعة إلقاء لقاحات كورونا في القمامة (فيديو)

منذ أقل من ساعة

رضا عبد العال يُهاجم مرموش بتصريح قوي

منذ حوالي 7 ساعات

رضا عبدالعال: عبدالله السعيد ورط كيروش بسبب أفشة

منذ حوالي 6 ساعات

كيروش يبدي إعجابه بنجم الأهلي خلال مواجهة ليبيا

منذ حوالي 6 ساعات

5 مكاسب حققها "كيروش" بعد فوز منتخب مصر على ليبيا (تقرير)

منذ حوالي 8 ساعات

كيروش يستقر على ثلاثي هجوم منتخب مصر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم

منذ حوالي 18 ساعة

أول تعليق من أندي ديلور على قراره بعدم المشاركة مع منتخب الجزائر

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

عمرو أديب: "المصريون سابوا شغلهم وبيدوروا على المساخيط"

مدير صندوق تطوير العشوائيات يعتذر لسكان الدويقة.. والسبب (فيديو)

محافظ القاهرة: نسير بخطى سريعة للقضاء على المناطق العشوائية بالعاصمة

تشريد المواطنين وهدم المساجد.. أبرز أكاذيب الجزيرة بعد واقعة نزلة السمان

تطوير العشوائيات: إعلان خلو القاهرة من المناطق الغير آمنة قريبا (فيديو)

رأس غارب تستمر في تسكين الأهالي بالمساكن البديلة للعشوائيات (صور)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:28 م

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد ليبيا

عاجل - حقيقة تدهور حالة مؤمن زكريا الصحية

06:01 م

عاجل.. إصابات كورونا اليومية تقفز من جديد (بيان رسمي)

12:28 ص

شاهد أهداف مباراة مصر وليبيا في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022

10:51 م

كيروش يبدي إعجابه بنجم الأهلي خلال مواجهة ليبيا

01:22 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements