رضا عبدالعال: عبدالله السعيد ورط كيروش بسبب أفشة

أكد رضا عبد العال ، نجم الأهلي والزمالك الأسبق ، أن عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز ظهر بعيداً تماماً عن مستواه في مباراة ليبيا بتصفيات كأس العالم 2022 والتي فاز بها الفراعنة بنتيجة 1-0.





وقال عبد العال عبر برنامج (البريمو) إن السعيد لا يستطيع في سنه الحالي ومستواه بالفترة الراهنة المشاركة أساسياً مع المنتخب أو اللعب لمدة 90 دقيقة.





وأوضح أن السعيد أثبت خطأ المدرب كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني في استبعاد محمد مجدي أفشة نجم الأهلي مؤكداً أن السعيد لم يقدم أي بصمة خلال المباراة وكانت تمريراته سيئة بشكل واضح.





وأشار إلى أن محمد صلاح نجم ليفربول عانى مع المنتخب بسبب عدم استلام أي تمريرات للأمام بصورة غريبة موضحاً أن المنتخب افتقد العقل المفكر.