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نيكول سابا تتألق في أحدث جلسة تصويرية لها والجمهور يتفاعل

السبت 09/أكتوبر/2021 - 01:19 ص
نيكول سابا
نيكول سابا
ولاء عبد الناصر
شاركت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت نيكول بإطلالة جذابة وأنيقة، حيث ارتدت فستان مطرز باللون الفضي اللامع، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.

وكانت قد نفت نيكول سابا الأخبار التى انتشرت بشأن حملها بسبب مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، والذى ظهرت فيه ترتدى فستان حفلها الأخير، وقالت : “للتوضيح: الفيديو لم يكن لإعلان أي خبر، الموضوع كلو كان فيديو بخصّ الفستان واللوك مش أكتر”.

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