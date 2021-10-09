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الكشف عن موقف كونتي من تدريب نيوكاسل

السبت 09/أكتوبر/2021 - 12:52 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن موقف الإيطالي أنطونيو كونتي من تدريب فريق نيوكاسل يونايتد الذي انتقلت ملكيته إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن" عبر موقعها الإلكتروني، فإن كونتي يتجه لرفض أي عرض مقدم له من نيوكاسل، لرغبته في الحصول على عرض من ناد آخر لديه أمل أكبر في المنافسة على الألقاب.

وأشارت تقارير صحيفة في وقت سابق، أن مجلس الإدارة الجديد في نيوكاسل بقيادة أماندا ستافيلي، يبحث عن شخص مناسب لخلافة المدرب الحالي ستيف بروس، ليحول الفريق إلى منافس جاد للدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان كونتي من أبرز المرشحين لخلافة بروس، لأنه لا يعمل حاليا، وهو الذي فاز بلقب الدوري مع يوفنتوس وتشيلسي وأخيرا إنتر ميلان في الموسم الماضي، ونقلت "ذا صن" عن مصدر مقرب من كونتي قوله: "أعتقد أن لديه توقعات أعلى بشأن حياته المهنية".

ويحتل نيوكاسل يونايتد حاليًا التاسع عشر "قبل الأخير" في سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن الناحية الواقعية سيكون تحويه إلى فريق منافس، مشروعًا طويل المدى.

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