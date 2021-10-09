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سهير رمزي تكشف حقيقة محاولة قتلها على يد أحد أزواجها

السبت 09/أكتوبر/2021 - 01:36 ص
سهير رمزي
سهير رمزي
آيه عبد العزيز

تحدثت الفنانة سهير رمزي، عن عن محاولة قتلها على يد أحد أزواجها والذي كان يحبها، مدبرًا لها حادثة سير، مشيرة إلى أنه حاول أن يرعبها لكي ترفض الطلاق منه".

وكشفت سهير رمزي خلال لقائها مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامجها السيرة الموسم الثاني قائلة : حاول شخص من أحد أزواجي أن يقتلني، بسبب غيرته الشديدة، مشيرة إلى أنها عندما كانت في الفيوم لتصوير مشاهدها في مسلسل ما، برفقة والدتها درية أحمد، وأثناء التصوير عانت والدتها من أزمة صحية، في نفس الوقت هذا الشخص جاء إليها بحجة مصالحتها ومساعدة والدتها".

وأوضحت "رمزي" أن هذا الشخص جاء إلى الفيوم لكي يصالحها، وأن الفنان الراحل فريد شوقي كان يحاول أن يصلح العلاقة بينهما، ولكنها كانت ترفض ذلك، وركبت سيارتها سريعًا لكى تنقذ والدتها، مشيرة إلى أنه ركب سيارته متجهًا وراءها"

حلت الفنانة سهير رمزي اليوم ضيفة على الإعلاميه وفاء الكيلاني في برنامج " السيرة" في تمام الساعه الحادية عشر مساءً.

الكلمات المفتاحية

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