عمرو دياب يشوق جمهوره لأغنيته الجديدة.. تعرف على التفاصيل



ونشر عمرو دياب، بوستر أغنية "أنت الحظ" عبر حسابه بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام "، وعلّق: "‎قريبا علي ميوزيك ‎اشترك وخليك أول واحد يسمع أغنية عمرو دياب الجديدة "أنت الحظ" أول ما تنزل".



يذكر أن "أنت الحظ" من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبد المنعم، وميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس

شوق المطرب عمرو دياب، جمهوره ومتابعيه لأغنيته الجديدة "أنت الحظ" ضمن ألبومه الجديد "عيّشني" من إنتاج شركة "ناي".