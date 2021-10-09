Advertisements

عمرو دياب يشوق جمهوره لأغنيته الجديدة.. تعرف على التفاصيل

السبت 09/أكتوبر/2021 - 01:45 ص
عمرو دياب
عمرو دياب
ولاء عبد الناصر
شوق المطرب عمرو دياب، جمهوره ومتابعيه لأغنيته الجديدة "أنت الحظ" ضمن ألبومه الجديد "عيّشني" من إنتاج شركة "ناي".

ونشر عمرو دياب، بوستر أغنية "أنت الحظ" عبر حسابه بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام "، وعلّق: "‎قريبا علي ميوزيك ‎اشترك وخليك أول واحد يسمع أغنية عمرو دياب الجديدة "أنت الحظ" أول ما تنزل".

يذكر أن "أنت الحظ" من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبد المنعم، وميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس

الكلمات المفتاحية

مزيكا عمرو دياب اغنية جديدة أنت الحظ

أخبار تهمك

ألابا يصدم رئيس بايرن ميونخ السابق بسبب برشلونة

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل - شاهد عمر مرموش يسجل هدفًا عالميًا لمنتخب مصر أمام ليبيا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الكشف عن المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية.. تواجد صلاح

منذ حوالي 8 ساعات

رضا عبد العال يُهاجم مرموش بتصريح قوي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

كيروش يبدي إعجابه بنجم الأهلي خلال مواجهة ليبيا

منذ ساعة و 25 دقيقة

5 مكاسب حققها "كيروش" بعد فوز منتخب مصر على ليبيا (تقرير)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا اليومية تقفز من جديد (بيان رسمي)

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وليبيا الآن في تصفيات كأس العالم

منذ حوالي 7 ساعات

بعد الفوز على ليبيا.. حظوظ منتخب مصر في التأهل للمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من أندي ديلور على قراره بعدم المشاركة مع منتخب الجزائر

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد ليبيا

منذ حوالي 7 ساعات

رضا عبدالعال: عبدالله السعيد ورط كيروش بسبب أفشة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - حقيقة تدهور حالة مؤمن زكريا الصحية

منذ حوالي 9 ساعات

تعليق قوي من من كيروش بعد فوز مصر على ليبيا

منذ ساعتين و 18 دقيقة

مانشستر سيتي يحسم موقفه انتقال سترلينج إلى برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد أهداف مباراة مصر وليبيا في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

"عايز اعمل زيك" لـ عمرو دياب تتصدر تريند تويتر بعد طرحها بساعة

عمرو دياب يطير إلى دبي لإحياء حفل خاص

عمرو دياب يروج لأغنيته الجديدة "عيشني"

خاص.. تعرف على موعد طرح أغنية "أذواق" لعمرو دياب

خلال ساعات.. عمرو دياب يطرح أغنية "أذواق"

عمرو دياب يطرح برومو "حلو التغيير" من ألبوم "عيشني"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:28 م

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد ليبيا

عاجل.. إصابات كورونا اليومية تقفز من جديد (بيان رسمي)

12:28 ص

شاهد أهداف مباراة مصر وليبيا في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022

10:51 م

عاجل - حقيقة تدهور حالة مؤمن زكريا الصحية

06:01 م

رضا عبدالعال: عبدالله السعيد ورط كيروش بسبب أفشة

12:49 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements