سهير رمزي: "كنت بداري أفلامي عن أزواجي بسبب الغيرة

تحدثت الفنانة سهير رمزي عن أعمالها الفنية مشيرة أنها كانت تخفي أفلامها عن كل أزواجها، الذين كانوا من خارج الوسط الفني، بسبب غيرتهم الشديدة عليها .



وكشفت سهير رمزي خلال حوارها مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج السيرة الموسم الثاني، قائلة :" كان أحد أزواجي لا يحب أن يشاهد أفلامي بسبب غيرته الشديدة، ما عدا الفنان الراحل محمود قابيل، والفنان الراحل فاروق الفيشاوي، كانوا يشاهدان أفلامي"



وأشارت سهير رمزي أن والدتها كانت تقطع العديد من صورها من الجرائد الصحفية، لكي لا يشاهدها أزواجها، مضيفة أنها سمّت هذا الحب بعبارة الحب وما قتل"





كما تحدثت سهير رمزي عن عدد ازواجها مشيرة أنها تزوجت 8 مرات، وأولهما الفنان حلمي بكر، والثاني رجل الأعمال السوداني إبراهيم خان، والثالث رجل الأعمال الكويتي محمد المولا، واستمر زواجهما 7 سنوات، والرابع من الفنان محمود قابيل، والخامسة من رجل الأعمال سيد متولي، والمرة السادسة من رجل سوري، والسابعة من الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، والثامنة من زوجها الحالي رجل الأعمال علاء الشربيني"







حلت الفنانة الكبيرة سهير رمزي ضيفة على الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج " السيرة" في تمام الساعه الحادية عشر مساءًا