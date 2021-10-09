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تعليق مثير من إبراهيم فايق على فوز مصر على ليبيا

السبت 09/أكتوبر/2021 - 01:18 ص
بوابة الفجر
محمود دياب
علق الإعلامي إبراهيم فايق، على أداء منتخب مصر، خلال مواجهة منتخب ليبيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.


وقال إبراهيم فايق عبر قناة أون تايم سبورت2: لا نستطيع الحكم على الجهاز الفني للمنتخب الوطني، تحت قيادة المدرب البرتغالي كيروش خلال الوقت الحالي.


وتابع: يجب خلال الفترة الحالية تحقيق الفوز ولا بديل الفوز، من أجل اخذ الثقة، وتحقيق الهدف 

وأختتم: الجهاز الفني صصم على إختيار لاعبين بعينهم، ونجح خلال لقاء اليوم إثبات نفسه واختيارته كانت صحيحه.

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