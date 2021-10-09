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كيروش يبدي إعجابه بنجم الأهلي خلال مواجهة ليبيا

السبت 09/أكتوبر/2021 - 01:22 ص
بوابة الفجر
محمود دياب
ابدي البرتغالي كيروش المدير الفني للمنتخب الوطنى، إعجابه الشديد بأداء أحد لاعبو النادي الأهلي خلال مواجهة المنتخب الليبي.


وأكد الإعلامي سيف زاهر عبر قناه اون تايم سبورت، أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني، ابدي اعجابه بأداء أكرم توفيق خلال مواجهة ليبيا.

ونجح لاعبو الفراعنة على تحقيق الفوز على نظيره منتخب ليبيا، بنتيجة هدف وحيد دون رد، عن طريق عمر مريوش.

وتغادر بعثة الفراعنة مساء اليوم السبت مطار برج العرب، متجها إلي ليبيا استعدادا لخوض مواجهة الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

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